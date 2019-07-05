Автокрушение на Одесской трассе: 21-летнего водителя раздавило в фуре

На трассе Одесса-Киев произошла смертельное авария 5 июля.

У поселка Новогригорьевка Николаевского района Одесской области столкнулись 2 грузовика. 21-летний водитель одного из них погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: 7 канал На Киевской трассе, в 140 км от Одессы, водитель цистерны врезался в прицеп фуры. Погиб на месте

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"50-летний водитель грузовика остановился по техническим причинам. И выезжал с боковой линии на дорогу. В это время в него сзади врезался автомобиль "МАН" под управлением 21-летнего мужчины. В результате происшествия молодой водитель погиб на месте", - рассказали в полиции.

Предварительно, 21-летний мужчина заснул за рулем. Окончательную причину аварии установит следствие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На 65-м километре автотрассы Киев - Одесса произошло ДТП с участием грузовика Renault Magnum 480 и внедорожника BMW X3. В результате столкновения грузовик перевернулся и заблокировала движение сразу двух полос. Водитель получил травмы.