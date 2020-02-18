Автокран травмировал школьника - тот в тяжелом состоянии

Кран упал на школьника. Фото: УНИАН

В Беляевском р-не Одесской обл. автокран тяжело травмировал мальчика, который находился в пешеходной зоне.

В соцсетях пишут, что в с. Выгода на ул. Энергетиков у автомобильного крана, который ехал по дороге, отвалилась лапа и задела мальчика. Тот возвращался из школы домой, передает УНИАН.

"Потерпевший - местный школьник, ученик 3-Б класса, Денис Каприян. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы с черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии", - сообщили очевидцы.

Автокран сейчас находится на штрафной площадке. Открыто уголовное производство. Водитель был трезв, своей вины не отрицает, сотрудничает со следствием. Сказал, что происшествие произошло из-за технической неисправности.

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В селе объявлен сбор средств для оказания помощи пострадавшему. В региональном главке Нацполиции происшествие пока не комментируют.

В поселке Ивановка Херсонской области в пруду утонул 32-летний мужчина. Перед тем, как уйти под воду он вытолкал на лед своего 5-летнего сына.