Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Фото: ТСН

В Польше на автостраде А2 между городами Зґеж и Стрикув автобус международного сообщения Щецин - Черновцы упал в ров и перевернулся на бок. Авария произошла в воскресенье, 13 мая, вечером, в автобусе ехали 28 человек, говорилось в ТСН.

"Все они иностранцы, в основном украинцы", - рассказал сержант полиции города Зґеж Роберт Боровский.

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В результате ДТП пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь на месте, остальные пассажиры вышли из автобуса сами. Причины аварии неизвестны.

В Беларуси в ДТП попала детская футбольная команда из Украины. Водитель микроавтобуса врезался в погрузчик "Амкодор". Удар произошел, когда бус ехал в попутный бок с погрузчиком. Во время аварии погиб 12-летний мальчик, еще шестеро детей находятся в реанимации.