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пятница, 18 октября 2019 10:35

Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
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На Тернопольщине в зарослях на обочине водители заметили автомобиль Peugeot Partner. 20-летние водитель и пассажирка были уже мертвы
Фото: tp.npu.gov.ua
На Тернопольщине в зарослях на обочине водители заметили автомобиль Peugeot Partner. 20-летние водитель и пассажирка были уже мертвы
На Тернопольщине в зарослях на обочине водители заметили автомобиль Peugeot Partner. 20-летние водитель и пассажирка были уже мертвы

18 октября около 7:30 между населенными пунктами пгт Дружба и селом Струсов Тернопольской области в зарослях на обочине водители заметили автомобиль Peugeot Partner.

По предварительной информации, 20-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. А после этого слетела в кювет и врезалась в дерево. Погибла вместе с 20-летней пассажиром, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Следователи предполагают, что авария произошла примерно с четырех утра до 7:30. Поэтому автомобиль заметили не сразу", - рассказали в полиции.

Тела девушек доставали из автомобиля спасатели. Обе - жительницы Теребовлянского района.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают причины ДТП.

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин патрульные заметили в кювете разбитую Toyota.У салоне автомобиля был травмированный 71-летний водитель. Сообщил, что после аварии просидел в авто несколько дней.

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