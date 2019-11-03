Авто разлеталось на куски: первые подробности смертельного столкновения

Фото: terminovo.te.ua

Смертельная авария произошла в Тернополе на улице Бродовский около 19 часов 2 ноября. Там 32-летний водитель Skoda Octavia сбил электроопору и врезался в дом.

Сам погиб. Его пассажир - в больнице, сообщает terminovo.te.ua.

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Автомобиль ехал со стороны "Арс-Керамика". Удар был такой силы, что авто рассыпалось на куски: мотор отбросило на 10 метров, отвалилось колесо. Вся улица осталась без электроснабжения из-за сбитого столба.

Обстоятельства жуткого ДТП выясняются. Ожидается официальный комментарий полиции.

В Черкассах на перекрестке улиц Благовестная и Михаила Грушевского в смертельном столкновении погибла женщина. Была пассажиркой автомобиля "ВАЗ-2107", который столкнулся с Skoda Octavia.