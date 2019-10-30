Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП

Авария на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи поселка Песковка Бородянского района под Киевом произошла около 13.50.

Водитель легкового автомобиля Nisan JUKE не справился с управлением и влетел в металлический отбойник, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kv.dsns.gov.ua Под Киевом водитель Nisan JUKE не справился с управлением и влетел в металлический отбойник

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"В результате ДТП 50-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Погибшую из покореженного авто освобождали с помощью специнструмента. Отдельно из салона авто деблокировали отбойник.

Автор: kv.dsns.gov.ua 50-летняя пассажирка погибла, еще 2 человека - в больнице

Детали ДТП выясняются.

Авария произошла 30 октября. Сообщалось, что машина насквозь была пробита отбойником.