Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 279
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1314
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 459
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 864
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13671
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1899
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7524
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1404
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7425
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41535
Фото
Все фото
4
3
3
8
5
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Мужчина загнал себе нож в сердце после убийства соседа
Мужчина загнал себе нож в сердце после убийства соседа
В Киеве от удара разорвало легковушку: первые кадры жуткой аварии
В Киеве от удара разорвало легковушку: первые кадры жуткой аварии
В Киеве мошенники продавали чужую квартиру
В Киеве мошенники продавали чужую квартиру
Видео
Все видео
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
Пьяный прокурор перевернулся на незадекларированном авто
Пьяный прокурор перевернулся на незадекларированном авто
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
Насильника-убийцу 65-летней женщины искали 11 лет
Насильника-убийцу 65-летней женщины искали 11 лет
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1404
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6138
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7758
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1944
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1071
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 19:16

Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП

  Комментировать

Авария на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи поселка Песковка Бородянского района под Киевом произошла около 13.50.

Водитель легкового автомобиля Nisan JUKE не справился с управлением и влетел в металлический отбойник, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kv.dsns.gov.ua
  Под Киевом водитель Nisan JUKE не справился с управлением и влетел в металлический отбойник
Под Киевом водитель Nisan JUKE не справился с управлением и влетел в металлический отбойник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве Hyundai нанизался на отбойник

"В результате ДТП 50-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Погибшую из покореженного авто освобождали с помощью специнструмента. Отдельно из салона авто деблокировали отбойник.

Автор: kv.dsns.gov.ua
  50-летняя пассажирка погибла, еще 2 человека - в больнице
50-летняя пассажирка погибла, еще 2 человека - в больнице

Детали ДТП выясняются.

Авария произошла 30 октября. Сообщалось, что машина насквозь была пробита отбойником.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 71814
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 35085
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 33014
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 27046
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 14 Просмотров: 14896
Происшествия
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
4
 Просмотров: 171
Прокурор был трезв: опровергли информацию о ДТП с участием проавоохранителя
Прокурор был трезв: опровергли информацию о ДТП с участием проавоохранителя Просмотров: 81
Убийство нацгвардейца: сообщили, где осужденный взял оружие
Убийство нацгвардейца: сообщили, где осужденный взял оружие Просмотров: 432
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
 Просмотров: 432
В столице объявили план-перехват: ищут вора ребенка
В столице объявили план-перехват: ищут вора ребенка Просмотров: 540
Больше всего комментируют
14
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
2
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Голосов: 514
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua