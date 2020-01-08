Авиакатастрофа в Иране: назвали предварительную причину

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Фото:isna.ir

Причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране стало возгорание двигателя. Об этом сообщает министерство дорог и городского развития Ирана.

В министерстве отвергли информацию о том, что в Boeing попала ракета.

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"Если бы самолет сбила ракета, он взорвался бы в воздухе", – заявил представитель ведомства Кассий Низами, передает IRNA.

Информацию, что самолет разбился в результате неисправности двигателя, подтвердили в посольстве Украины в Иране. Версию теракта исключают.

Сразу после катастрофы предположили, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" могли случайно сбить ракетой во время обстрела Ираном военных баз США в Ираке.