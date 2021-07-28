Авиакатастрофа под Коломыей: полиция расследует происшествие

Жители дома смогли спастись. Фото: Нацполиция

Национальная полиция начала уголовное производство по поводу авиакатастрофы в Ивано-Франковской области.

Рассматривают нарушение правил воздушных полетов. Следователи пытаются установить причины происшествия, сообщает областное управление Нацполиции.

"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб", - сказал начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Беспалько.

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В доме, на который упал самолет, были женщина и двое детей. Они услышали шум и успели выбежать на улицу.

Крушения произошла 28 августа около 13:40. Самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.