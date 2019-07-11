Аварию, в которой погибли дети, устроил депутат

За рулем Kia Sportage, который на трассе под Ивано-Франковском протаранил Ford Focus с детьми, был 35-летний Богдан Процив.
Он депутат Пидберезского сельского совета. Близкий родственник местных бизнесменов, владельцев фирмы "Братья КИП". Об этом в сообществе "Долина Online" в Facebook написала Наталья Барткив.
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"По словам очевидцев, из машины Кіа неизвестные люди сняли номера, забрали видеорегистратор и все вещи. Также есть информация, что водитель был в нетрезвом состоянии. Сбежал места ДТП, странным образом оказался в 70 км от места ДТП в областной больнице. Нам неизвестно, проведена ли экспертиза. С их стороны деньги, связи и попытки замять дело. Поэтому просим всех: помогите добиться справедливости", - написала женщина.
Добавила, что мать погибших в аварии мальчиков находится в реанимационном отделении Долинской ЦРБ в тяжелом состоянии.
Ford Focus и Kia Sportage сошлись в лобовом столкновении в селе Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области вечером 10 июля. Погибли братья 5 и 3 лет. Их 33-летняя мать в тяжелом состоянии. 35-летнего водителя Kia Sportage задержали. Сейчас он также находится в больнице.
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