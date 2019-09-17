Аваков о поджоге дома Гонтаревой: "Недопустимое проявление криминального давления"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 378
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 684
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 747
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 864
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2421
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1206
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2907
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
5
3
5
8
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга
34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга
От удара вылетели сиденья: в Киеве бус протаранил маршрутку с людьми
От удара вылетели сиденья: в Киеве бус протаранил маршрутку с людьми
Под Киевом водитель влетел в остановку
Под Киевом водитель влетел в остановку
Столкнулись две маршрутки с пассажирами. Есть пострадавшие
Столкнулись две маршрутки с пассажирами. Есть пострадавшие
Видео
Все видео
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
В Киеве более 30 автомобилей облили кислотой
В Киеве более 30 автомобилей облили кислотой
Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"
Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"
В столице горит свалка
В столице горит свалка
На Марше равенства в Харькове произошел взрыв
На Марше равенства в Харькове произошел взрыв
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4761
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30942
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 396
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 09:38

Аваков о поджоге дома Гонтаревой: "Недопустимое проявление криминального давления"

  Комментировать
Аваков о поджоге дома Гонтаревой: &quot;Недопустимое проявление криминального давления&quot;
В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - dtp.kiev.ua

Полиция приложит все усилия для поиска преступника, который поджег дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в доме Гонтаревой: первые подробности

"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель. Он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", - написал глава МВД в Twitter.

Ночью 17 сентября загорелся дом в селе Греничи под Киевом, который принадлежит семье Валерии Гонтаревой. Дом сгорел до основания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аваков о поджоге дома Гонтаревой: "Недопустимое проявление криминального давления"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 52128
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 28342
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 21735
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 17668
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14625
Происшествия
В полиции озвучили версии возгорания дома Гонтаревой
В полиции озвучили версии возгорания дома Гонтаревой
Пожар в доме Гонтаревой: первые подробности
Пожар в доме Гонтаревой: первые подробности Просмотров: 396
8-летнюю украинку удочерили и бросили в Америке
8-летнюю украинку удочерили и бросили в Америке Просмотров: 621
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
 Просмотров: 837
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
5
 Просмотров: 7632
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1053
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua