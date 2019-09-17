Аваков о поджоге дома Гонтаревой: "Недопустимое проявление криминального давления"

В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - dtp.kiev.ua

Полиция приложит все усилия для поиска преступника, который поджег дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель. Он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", - написал глава МВД в Twitter.

Ночью 17 сентября загорелся дом в селе Греничи под Киевом, который принадлежит семье Валерии Гонтаревой. Дом сгорел до основания.