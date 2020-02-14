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пятница, 14 февраля 2020 02:37

Audi влетела в маршрутку: пострадала беременная женщина
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Фото: Киев Оперативный

В Киеве на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки Audi.

Пострадали 4 человека. В частности, беременная женщина. Она была пассажиркой легковушки, сообщает "Киев Оперативный".

По словам водителя маршрутного автобуса, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, чтобы обойти трамвай, из которого в тот момент выходили люди. Из-за резкого маневра легковушку занесло в маршрутку. Очевидцы происшествия говорят, что водитель Audi был пьян.

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Ранее в России в результате аварии погибли по меньшей мере семь украинцев. В Псковской области микроавтобус с украинской регистрацией столкнулся с белорусской фурой. Украинские дипломаты отмечают, что количество погибших может быть больше семи, ведь непознанным остается еще одно тело.

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