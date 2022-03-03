Атака на Харьков: посчитали погибших под вражескими обстрелами

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По состоянию на утро 3 марта в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли 34 человека.

Еще 285 получили ранения, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Статистика потерь среди мирного населения впечатляет: погибли 34 человека, 285 получили ранения, из них 10 детей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за прошедшие сутки враг продолжал поражать своими смертоносными бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты, цинично убивая мирное население.

Тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, а также села Яковловка и Хорошево Харьковского района.

В результате попадания боеприпасов в дома и админздания произошло несколько десятков пожаров. На 30 из них отреагировали спасатели, работая даже под обстрелами.

Россияне обстреляли Харьков из истребителей. Обстреляли жилой микрорайон. В результате авиаудара погибли восемь человек, шестеро пострадали. 1 марта, сразу после завершения комендантского часа, российские оккупанты взорвали помещение Харьковской областной администрации на площади Свободы.