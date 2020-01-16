Арестовали бывшую главу областной налоговой

Чиновницу оставили под стражей. Фото: Укринформ

Разоблаченной на взятке бывшей исполнительнице обязанностей начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской обл. избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 904 тыс. грн.

"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполнительнице обязанностей начальника Главного управления Государственной налоговой службы, разоблаченной совместно с исполняющим обязанности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы на предложения и предоставлении $ 25 тыс. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры", - говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Чиновница будет под стражей до 2 марта 2020 года.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей попалась на предложения $ 25 тыс. взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.