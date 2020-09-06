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воскресенье, 06 сентября 2020 10:37

Японию накрыло стихийное бедствие

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Японию накрыло стихийное бедствие
Из-за тайфуна Хайшэн в Японии эвакуировали 50 000 человек.Фото: moya-planeta.ru

На Японию обрушился мощный тайфун "Хайшэн". Он принес сильные ветры и дожди на юге страны. Некоторые жители Японии остались без крова и электричества.

Об этом сообщает Associated Press.

Метеорологи предупредили, что дождь в воскресенье будет таким же сильным. Люди предупреждают, чтобы были готовы спрятаться и запаслись едой. Планируется эвакуировать 50 000 человек в Окинаве и Кюсю.

Несколько рек на главном юго-западном острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов.

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Японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час. Эквивалент урагана 2-й категории, он огромным по своей досягаемости.

На Филиппинах в результате разрушений во время тайфуна Фанфон погибли по меньшей мере 16 человек.

Они проживали в городах и селах группы островов висайя в центральной части страны. С этого региона пришлось эвакуировать более 4 тыс. жителей.

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06
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