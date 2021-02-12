Агенти російських спецслужб збирали дані про ЗСУ

Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинцев, которых завербовали российские спецслужбы.

Злоумышленники собирали засекреченную информацию об обеспечении и боеготовности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

ФСБ России поставило задачу завербовать разведчика из воинской части. И за деньги получить документы с секретной информацией. Их задержали при получении данных и попытки передать сведения россиянам.

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"Агентам поставили ​​задачу получить секретные документы об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО/ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии", - сказано в сообщении.

Против завербованных украинцев открыли уголовное производство. Им инкриминируют государственную измену.

В Харькове задержали мужчину, который собирал секретные данные о военных разработках. Работника компании в Николаеве завербовала ФСБ РФ. Он получил задание собрать информацию о современной военной техники для ВСУ. Для доступа к технической документации разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.