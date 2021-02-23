Адвокат рассказал о перспективах Стерненка в апелляции

Судья Приморского райсуда Одессы Виктор Попревич отправил за решетку Сергея Стерненка. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Приговор экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку - это демонстрация пророссийских сил умения влиять на решения судов. Они видели, что дело по самозащите разваливается с каждым заседанием суда. Поэтому решили протянуть другое дело, которое годами никто не рассматривал, и закрыть Сергея.

Такое мнение Gazeta.ua высказал адвокат Маси Найем.

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"Это дело четко показало ужас судебной системы. Что когда нужно - суды готовы нарушать главные принципы судопроизводства. Приговор Стерненку должны были объявить еще 19 февраля. А когда все собрались - судья вдруг перенес заседание. И переписал готовый оправдательный приговор. Что-то же произошло за эти 4 дня. И что-то заставило судью изменить решение", - говорит Маси Найем.

Уверен, что в апелляции Стерненка оправдают. Поскольку в деле нет никаких доказательств его виновности. И судья сам это подтвердил, объявляя обвинительный приговор.

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Среди обоснований своего решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный. Речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.