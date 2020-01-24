"Я тот, кто тебя убьет" - посетитель напал на официантку с ножом

Агрессивный посетитель паба в Полтаве набросился на официантку с ножом. Фото: скрин с видео

В Полтаве пьяный посетитель напал на официантку одного из заведений городской сети пабов. Нападающий отказался оплатить счет, громко матерился, а потом с ножом бросился на сотрудницу заведения.

Видео с камер наблюдения на днях опубликовали в группе "Полтавські Тротуарні Новини" в соцсети Facebook.

На нем видно, как человек с признаками опьянения бросается со столовым ножом на молодую женщину, а потом бьет ее ногами и угрожает физическим уничтожением. Все это - с нецензурной бранью.

"Ты спрашивала, кто такой Виталя? Виталя - тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить", - угрожал агрессивный человек, размахивая ножом.

Он угрожал отрезать голову официантке. Напоследок он вскинул руку в нацистском приветствии.

Как оказалось, это произошло еще в 20-х числах декабря 2019 года. В полтавской полиции сообщили, что по факту происшествия проводят расследование. Нападавшему инкриминируют хулиганство.

В интернет-издании Полтавщина назвали фамилию буяна. Это бывший член криминальной группировки "бригада Басистого" 34-летний полтавчанин Виталий Воробьев по прозвищу "Воробей", хороший знакомый нардепа Ильи Кивы. По другим данным, это бывший водитель нардепа.

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Агрессивного мужчину сопровождал 39-летний Виктор Безручко. Который, по свидетельствам пользователей соцсетей, ранее "занимался игровыми автоматами в Полтаве".

Из реестра судебных решений известно, что Воробьев в 2016 году на улице Великотырновской в ​​Полтаве, находясь в нетрезвом состоянии, стал причиной ДТП и скрылся с места происшествия.

Полтавские СМИ со ссылкой на реестр судебных решений сообщают, что Воробьев в 2016 году на улице Великотырновской в Полтаве, находясь в нетрезвом состоянии, совершил ДТП и скрылся с места происшествия.