9-летняя девочка погибла, упав с моста

8 октября в Марганец Днепропетровской области погибла 9-летняя девочка.

Около 16:15 ребенок упал с моста вблизи улицы Железной и утонула, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua В Марганце Днепропетровской области погибла 9-летняя упала с моста в воду и погибла

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"Спасатели провели поисковые работы, после чего на спасательной лодке достали из воды тело девочки без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Автор: dp.dsns.gov.ua Обстоятельства гибели девочки устанавливают следователи

Погибшую передали судмедэкспертам. Обстоятельства гибели девочки устанавливают следователи.

В Харькове 8-летний мальчик упал с дамбы в воду и утонул. Трагедия произошла на улице Героев труда в Киевском районе.