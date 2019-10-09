9-летняя девочка погибла, упав с моста

8 октября в Марганец Днепропетровской области погибла 9-летняя девочка.
Около 16:15 ребенок упал с моста вблизи улицы Железной и утонула, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"Спасатели провели поисковые работы, после чего на спасательной лодке достали из воды тело девочки без признаков жизни", - сказано в сообщении.
Погибшую передали судмедэкспертам. Обстоятельства гибели девочки устанавливают следователи.
В Харькове 8-летний мальчик упал с дамбы в воду и утонул. Трагедия произошла на улице Героев труда в Киевском районе.
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