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пятница, 12 февраля 2021 09:43

6-летний мальчика повис на балконе четвертого этажа
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В Тернополе 6-летний мальчик решил выйти погулять через балкон 4-го этажа. Но зацепился курткой. Соседи вызвали полицию
Фото: tp.npu.gov.ua
В Тернополе 6-летний мальчик решил выйти погулять через балкон 4-го этажа. Но зацепился курткой. Соседи вызвали полицию
В Тернополе 6-летний мальчик решил выйти погулять через балкон 4-го этажа. Но зацепился курткой. Соседи вызвали полицию

В Тернополе на ул. Поперечной, 4 6-летний мальчик решил выйти погулять через балкон 4-го этажа. Но зацепился курткой за крюки с внешней стороны балкона.

В таком положении и заметили ребенка соседи днем ​​11 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Зайти в квартиру полицейские не могли, потому что никто не открыл дверь. Тогда попросились к соседям и через 3-й этаж пытались снять мальчика, который курткой зацепился за выступ. И именно в этот момент на балкон вышла мать малолетнего и затянула сына", - сказано в сообщении.

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Выяснилось, мать ушла в душ в то время, когда ребенок захотел пойти погулять. Поскольку двери открыть не смог, решил попробовать выйти на улицу через балкон на 12-метровой высоте.

Семья воспитывает двоих детей. Младшему ещё нету 2 лет. Характеризуется семья как неблагополучная и состоит на учете в управлении семьи, молодежной политики и защиты детей Тернопольского городского совета.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности и отнятии детей.

В Херсоне на Николаевском шоссе 76-летняя женщина застряла на краю балкона 4-го этажа чужой квартиры с внешней стороны. Пенсионерка из последних сил держалась за металлические перегородки, когда ее заметили прохожие и вызвали полицию. Полицейские помогли женщине попасть обратно в помещение.

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