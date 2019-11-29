4-летняя девочка в больнице, отец - погиб

На Кировоградщине во время пожара в доме погиб 46-летний хозяин. Его 4-летняя дочь - в больнице. Фото - kr.dsns.gov.ua

29 ноября около 3:35 в доме по ул. Кириленко в с. Дружелюбовка Добровеличкивского района Кировоградской области произошел пожар.

46-летний хозяин дома погиб. Его 4-летняя дочь - в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Горело 60 м2 кровли жилого дома и вещи домашнего обихода. Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. и травмированного ребенка. - его дочь", - сказано в сообщении.

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Ребенка с термическими ожогами ноги и уха госпитализированы в хирургическое отделение Добровеличковской ЦРБ, состояние - удовлетворительное.

Причину пожара и обстоятельства гибели мужчины устанавливают специалисты.

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