4-летний ребенок плакал и звал мать: показали кадры смертельного столкновения

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Черкассах на перекрестке улиц Благовестная и Михаила Грушевского в смертельном столкновении погибла женщина. Была пассажиркой автомобиля "ВАЗ-2107", который столкнулся с Skoda Octavia.

Еще 4 человека получили травмы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Женщина погибла до приезда врачей. Ее 4-летний ребенок плакал и звал маму. Его вместе с водителем "Жигулей" забрали в больницу. Также травмы получили водитель и пассажир Skoda Octavia. Пострадавших госпитализировали в 3-ю городскую больницу", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства и виновника ДТП устанавливают следователи. Начали уголовное производство.

Близ села Яськи в Беляевском районе Одесской области произошла смертельная авария. 31-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль загорелся. Погибли двое пассажиров легковушки. За жизнь еще трех борются врачи, среди них - беременная.