На Харьковщине 4 детей наелись крысиного яда. Все в больнице. Их жизням ничего не угрожает. Фото: unian.ua

В поселке Липцы недалеко от Харькова 4 детей 2, 5, 6 и 8 лет наелись крысиного яда.

Их доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

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"Дети из 3 семей, они гуляли на улице, нашли яд крысиный, съели. Легкая степень у всех 4. С 3 мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Дети в нормальном состоянии", - рассказали в медучреждении.

Информацию об отравлении подтвердили в областной полиции, пишет KHARKIV Today. Правоохранители побывали на месте происшествия и выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть.

В селе Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области 2 детей 2 и 4 лет отравились крысиным ядом. Пока мать работала во дворе - нашли банку с ядовитым зерном, которое предназначалось для уничтожения крыс, и немного съели. Мать, вернувшись в дом, сразу же вызвала "скорую".