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суббота, 29 августа 2020 02:01

3-летний мальчик выпал из девятого этажа

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3-летний мальчик выпал из девятого этажа
Ребенок выпал из окна многоэтажки. Фото: Укринформ

В Одессе 3-летний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже многоэтажки и погиб.

Трагедия произошла в Малиновском районе города в пятницу, 28 августа, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Одесской области.

Ребенок выпал из окна квартиры, когда его мать готовила еду на кухне.

"Семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала", - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства смерти ребенка.

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26 августа во Львовской городской детской больнице умерла 10-месячная девочка.

За 3 дня до того ребенок упал с балкона второго этажа в Каменка-Бугском районе. Состояние было тяжелое, девочка находилась в коме.

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