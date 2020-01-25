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суббота, 25 января 2020 18:10

37-летний мужчина подорвался в собственном доме

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37-летний мужчина подорвался в собственном доме
В Днепре мужчина подорвался на снаряде, который нашел в лесу. Фото - Украинская правда

25 января в Днепре в результате взрыва в частном доме пострадал 37-летний мужчина.

Инцидент произошел в одном из домов Самарского района.

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Мужчина нашел в лесу неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. Когда он пытался это сделать, прогремел взрыв, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Потерпевшего с травмами доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В Деснянском районе столицы в общежитии по улице Карла Маркса взорвалась граната. Двое мужчин получили смертельные ранения.

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25
января

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