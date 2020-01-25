37-летний мужчина подорвался в собственном доме

25 января в Днепре в результате взрыва в частном доме пострадал 37-летний мужчина.
Инцидент произошел в одном из домов Самарского района.
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Мужчина нашел в лесу неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. Когда он пытался это сделать, прогремел взрыв, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Потерпевшего с травмами доставили в больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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