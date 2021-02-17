3,5-летний мальчик гулял ночью без верхней одежды

В Кривом Роге ночью 3,5-летний мальчик бродил без верхней одежды. Фото: facebook.com/NationalPoliceKR

В Кривом Роге ночью мальчик 3,5 лет бродил один в самом свитере и тонких штанах без верхней одежды.

Ребенка нашли прохожие и вызвали полицию, сообщили в Криворожском райуправлении полиции.

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"Ребенка доставили в больницу. Медики не диагностировали у малыша ни переохлаждения, ни травм, однако мальчик находился в медучреждении, пока правоохранители устанавливали местонахождение матери", - сказано в сообщении.

Матерью ребенка оказалась 22-летняя местная жительница. При каких обстоятельствах мальчик оказался на улице, в полиции не уточняют. На женщину составили админпротокол.

В селе Железнодорожное Чугуевского района Харьковской области 4-летний мальчик бродил по улице в майке и колготках. Выяснилось, мать бросила его вместе с 2-летней сестрой в доме без отопления и еды. А сама исчезла.