33-летнюю женщину нашли убитой. Ее раненого мужа удалось спасти

В Черкассах 40-летнего мужчину подозревают в убийстве 33-летней летней жены. После чего пытался покончить с собой. Фото - viche.ck.ua

В Ватутино Черкасской области соседи нашли зарезанной в собственной квартире 33-летнюю Людмилу Ткачук. Ее муж 40-летний Михаил с перерезанным горло был рядом с квартирой. Его доставили в больницу.

Женщина работала медсестрой в Катеринополе. Мужчина - заготовителем. Квартиру на 3-м этаже купили недавно. До того снимали в этом же доме. В тот вечер никто не слышал ни звуков борьбы, ни криков, пишут "Известия Черкащины".

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Женщина, которая вызвала полицию, в вечер перед трагедией услышала только, как в дверь, несмотря на исправный звонок, громко стучал муж умершей. По словам знакомых пары, в последнее время они много ссорились. Это подтверждает и сестра покойной Светлана Тимчук.

Правоохранители рассматривают нанесения ран друг другу во время ссоры, как основную версию. По другой, мужчина якобы перерезал артерию жене и хотел покончить жизнь самоубийством.

"Оперативная группа, которая выезжала на место, обнаружила женщину без признаков жизни. Мужчина был в тяжелом состоянии. Установлено, что именно он нанес телесные повреждения", - говорит представитель ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

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Мужчину спасали в районной больнице, откуда доставили в областную.

"Пациента к нам доставили с проникающим ранением гортани. Угрозы жизни нет. Мы его зашили и отправили в Черкассы. Большой потери крови мужчина не имел. Ему повезло, что не задел сонную артерию. Иначе его у нас не было б. Женщина скончалась на месте", - рассказал главный врач Звенигородской ЦРБ Вардан Айрапетян.

В Черкассах Михаилу Ткачуку должны сделать пластическую операцию на гортани. Сколько он будет лечиться, пока неизвестно.

Людмилу Ткачук похоронят 13 февраля в Катеринополе. У нее остался 14-летний сын от первого брака. На момент убийства матери был у своей бабушки.

В одном из сел Снигиревского района Николаевской области нашли мертвыми 40-летнего мужчину и его 35-летнюю сожительницу. Тело женщины с многочисленными следами избиения обнаружили в доме. Мужчины - в петле во дворе. Полицейские подозревают убийство и самоубийств.