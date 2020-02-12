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среда, 12 февраля 2020 09:30

30-летний ветеран АТО погиб в аварии
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На Волыни в лоб столкнулись автомобиль Opel Astra и грузовик Renault Magnum
Фото: Буг
Ветеран АТО 30-летний Артур Зектер был за рулем легковушки. Погиб на месте
Ветеран АТО 30-летний Артур Зектер был за рулем легковушки. Погиб на месте
Участник АТО 24-летний Максим Конопский был пассажиром легковушки. Он в тяжелом состоянии в реанимации

Вблизи села Соловичи Турийского района Волынской области столкнулись автомобиль Opel Astra и грузовик Renault Magnum.

От полученных травм 30-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 24-летний пассажир и 29-летний водитель грузовика травмированы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Погибший - ветеран АТО Артур Зектер из Нововолынска. Его товарищ Максим Конопский, тоже участник АТО, - в реанимации Ковельской больницы. Состояние его очень тяжелое. Врачи вырезали ему селезенку, подшили печень. Вся голова травмирована, кости лица перебиты, пишет "Радар".

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства и виновника трагедии.

В селе Плугов Золочевского района Львовской области в ДТП погиб 34-летний Руслан Куземский, участник АТО из Моршина.

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