30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства

За 30 лет независимости в Украине произошел ряд громких и дерзких убийств, за которыми часто стояли самые высокие чины страны. Если и наказывали исполнителей - заказчиков "достать" так и не удалось. Gazeta.ua напоминает пятерку таких дел.

22 апреля 1998 года в Киеве застрелили бывшего главу НБУ 62-летнего Вадима Гетьмана.

Автор: nmiu.org 23 года назад произошло одно из самых громких и дерзких заказных убийств в истории независимой Украины. 22 апреля во подъезде собственного дома застрелили украинского политика и финансиста Вадима Гетьмана. Заказчиков убийства до сих пор не нашли

Его обнаружили раненым в грузовом лифте дома на Печерске, где на восьмом этаже находилась его квартира. Когда прибыла следственно-оперативная группа, он еще был жив, но спасти не удалось.

Автор: segodnya.ua 22 апреля 1998. На месте убийства Вадима Гетьмана в жилом доме в Киеве работают криминалисты

Подозреваемого в убийстве задержали только через четыре года - в 2002-м. Им оказался на момент преступления 29-летний Сергей Кулев, член донбасской "Банды Кушнира". В апреле 2003 года он получил пожизненное заключение с конфискацией имущества по решению Луганского апелляционного суда. До сих пор в тюрьме. Отбывает срок в Бердичевской исправительной колонии в Житомирской области.

За соучастие в убийстве Гетьмана были осуждены еще двое. Это жители Донецка Эдуард Косыгин и Сергей Володченко, получившие 11,5 и 11 лет лишения свободы соответственно. Местонахождение еще одного до сих пор неизвестно. По одной из версий, его убили сразу после преступления.

Автор: bezpekavip.com На момент убийства Гетьмана Сергею Кулеву было 29 лет. Он получил пожизненное заключение на момент преступления на момент преступления

Генпрокуратура считала заказчиком убийства Гетьмана бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Он причастность к этому всегда опровергал.

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25 марта 1999 года на автотрассе Борисполь - Золотоноша в автокатастрофе погиб председатель Народного Руха Украины 62-летний Вячеслав Черновол. Соратники считают его гибель политическим убийством. Расследование аварии до сих пор не закончилось.

Автор: zbruc.eu Вячеслав Чорновил в день принятия Декларации о государственном суверенитете - 16 июля 1990 года

В тот день автомобиль Чорновола врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался на шоссе. Политик и водитель Евгений Павлов погибли на месте. Пресс-секретарь Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы. Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша говорил в интервью, что Черновола добили кастетом. В результате сердечного приступа скончался один пассажир КамАЗа. Водителя Владимира Куделю, который якобы был за рулем во время аварии, амнистировали без отбывания наказания. Хотя следствие доказало, что он виноват в ДТП с тяжелыми последствиями. МВД распространило в медиа слухи, что он якобы умер от сердечного приступа.

Автор: espreso.tv Вячеслав Чорновил баллотировался в президенты Украины на выборах 1991 года. Занял второе место с результатом 23,27%. Есть версия, что его "ликвидировали" как опасного конкурента на будущих президентских выборах

Вячеслав Черновол баллотировался в президенты Украины на выборах 1991-го. Занял второе место с результатом 23,27%. Есть версия, что его "ликвидировали" как опасного конкурента на будущих президентских выборах

16 сентября 2000 года в Киеве исчез журналист интернет-издания "Украинская правда" 31-летний Георгий Гонгадзе. В тот вечер вышел из квартиры редактора "Украинской правды" Алены Притулы и домой не вернулся. Его обезглавленное тело нашли 2 ноября недалеко от города Тараща, в 100 км от Киева.

Автор: jnsm.com.ua 17 сентября 2000-го года убили известного украинского журналиста и основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе

Подробности убийства стали известны из приговора Печерского суда Киева от 29 января 2009 года. Гонгадзе похитили и убили в лесу в Киевской области сотрудники милиции Николай Протасов, Александр Попович, Виталий Костенко и генерал-майор Алексей Пукач.

Журналиста задушили в яме собственным ремнем. Тогда облили бензином и подожгли. Когда огонь погас - яму закидали и замаскировали травой. В октябре Пукач еще раз выкопал тело Гонгадзе и отвез в лесничество Таращанского района Киевской области. Топором отрубил голову и закопал отдельно от тела.

Автор: kor.ill.in.ua Организовал убийство Гонгадзе глава департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач. Был в розыске восемь лет. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению

Глава департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач находился в розыске восемь лет. В 2013-м его приговорили к пожизненному заключению. На пять лет раньше приговоры получили Протасов, Попович и Костенко. Им присудили 13 и по 12 лет соответственно. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

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20 июля 2016 года убили 44- летнего Павла Шеремета. Журналиста, исполнительного директора портала "Украинская правда" взорвали в центре Киева в авто, которым ехал на работу. Самодельное взрывное устройство мощностью 600 г в тротиловом эквиваленте закрепили на днище машины под водительским сиденьем, установили эксперты.

Автор: zik.ua Пять лет назад в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета

Имена подозреваемых в организации и убийстве Шеремета назвали 12 декабря 2019-го на брифинге с участием президента Владимира Зеленского, тогдашних генерального прокурора Руслана Рябошапки и министра внутренних дел Арсена Авакова. Это - военный Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Общественность негодовала: задержали случайных людей, пренебрегли презумпцией невиновности. Дело называли шитым белыми нитками, политическим давлением на волонтеров. Сейчас его рассматривает суд.

Автор: suspilne.media Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета назвали 12 декабря 2019-го

Дело в отношении организаторов, заказчиков и исполнителей выделили в отдельное в июне прошлого года. Его до сих пор расследуют.

31 июля 2018 года херсонскую активистку, помощницу мэра 33-летнюю Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела, перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.

Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома

За умышленное убийство задержали и осудили пятерых исполнителей. Получили от трех до 6,5 года. Заказчиком расправы называют Владислава Мангера. Он - председатель Херсонского областного совета. Организовывать нападение ему помогал лидер преступной группировки "Москал" Алексей Левин, по версии следствия. Благодаря посреднику Игорю Павловскому, привлекли к преступлению бывшего военного Сергея Торбина, а он - товарищей.

Автор: ТСН Генпрокуратура обнародовала возможную схему убийства Екатерины Гандзюк

Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятных заказчике и организаторе преступления - Мангера и Левина. 16 октября в прошлом году Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловского признали виновным в сокрытии преступления. Присудили два года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд в конце июля прошлого года. Оба фигуранта находятся под стражей.

Добровольца батальона "Киев-2" 34-летнюю Амину Окуеву убили 30 октября 2017-го. Около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем 38-летним Адамом Осмаевым - командиром добровольческого батальона им. Джохара Дудаева. Он был за рулем, получил ранения. В Амину попали шесть пуль. Подозреваемый в убийстве - Игорь Редькин, родом из Дагестана. Долгое время жил в Украине, владел ІТ-бизнесом. Был членом преступной группировки, убивавшей людей, по данным следствия. Куратором этой группы считают бизнесмена Сергея Константинова. Он в розыске. В сентябре 2019 года полиция задержала Редькина и шестерых членов группировки. Были под стражей. Позже суд изменил всем меры пресечения на не связанные с лишением свободы.