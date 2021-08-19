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пятница, 20 августа 2021 09:01

Спецтема: 30 лет независимости

30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
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За 30 лет независимости в Украине произошел ряд громких и дерзких убийств, за которыми часто стояли самые высокие чины страны. Если и наказывали исполнителей - заказчиков "достать" так и не удалось. Gazeta.ua напоминает пятерку таких дел.

22 апреля 1998 года в Киеве застрелили бывшего главу НБУ 62-летнего Вадима Гетьмана.

Автор: nmiu.org
  23 года назад произошло одно из самых громких и дерзких заказных убийств в истории независимой Украины. 22 апреля во подъезде собственного дома застрелили украинского политика и финансиста Вадима Гетьмана. Заказчиков убийства до сих пор не нашли
23 года назад произошло одно из самых громких и дерзких заказных убийств в истории независимой Украины. 22 апреля во подъезде собственного дома застрелили украинского политика и финансиста Вадима Гетьмана. Заказчиков убийства до сих пор не нашли

Его обнаружили раненым в грузовом лифте дома на Печерске, где на восьмом этаже находилась его квартира. Когда прибыла следственно-оперативная группа, он еще был жив, но спасти не удалось.

Автор: segodnya.ua
  22 апреля 1998. На месте убийства Вадима Гетьмана в жилом доме в Киеве работают криминалисты
22 апреля 1998. На месте убийства Вадима Гетьмана в жилом доме в Киеве работают криминалисты

Подозреваемого в убийстве задержали только через четыре года - в 2002-м. Им оказался на момент преступления 29-летний Сергей Кулев, член донбасской "Банды Кушнира". В апреле 2003 года он получил пожизненное заключение с конфискацией имущества по решению Луганского апелляционного суда. До сих пор в тюрьме. Отбывает срок в Бердичевской исправительной колонии в Житомирской области.

За соучастие в убийстве Гетьмана были осуждены еще двое. Это жители Донецка Эдуард Косыгин и Сергей Володченко, получившие 11,5 и 11 лет лишения свободы соответственно. Местонахождение еще одного до сих пор неизвестно. По одной из версий, его убили сразу после преступления.

Автор: bezpekavip.com
  На момент убийства Гетьмана Сергею Кулеву было 29 лет. Он получил пожизненное заключение
На момент убийства Гетьмана Сергею Кулеву было 29 лет. Он получил пожизненное заключение
на момент преступления

Генпрокуратура считала заказчиком убийства Гетьмана бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Он причастность к этому всегда опровергал.

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25 марта 1999 года на автотрассе Борисполь - Золотоноша в автокатастрофе погиб председатель Народного Руха Украины 62-летний Вячеслав Черновол. Соратники считают его гибель политическим убийством. Расследование аварии до сих пор не закончилось.

Автор: zbruc.eu
  Вячеслав Чорновил в день принятия Декларации о государственном суверенитете - 16 июля 1990 года
Вячеслав Чорновил в день принятия Декларации о государственном суверенитете - 16 июля 1990 года

В тот день автомобиль Чорновола врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался на шоссе. Политик и водитель Евгений Павлов погибли на месте. Пресс-секретарь Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы. Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша говорил в интервью, что Черновола добили кастетом. В результате сердечного приступа скончался один пассажир КамАЗа. Водителя Владимира Куделю, который якобы был за рулем во время аварии, амнистировали без отбывания наказания. Хотя следствие доказало, что он виноват в ДТП с тяжелыми последствиями. МВД распространило в медиа слухи, что он якобы умер от сердечного приступа.

Автор: espreso.tv
  Вячеслав Чорновил баллотировался в президенты Украины на выборах 1991 года. Занял второе место с результатом 23,27%. Есть версия, что его "ликвидировали" как опасного конкурента на будущих президентских выборах
Вячеслав Чорновил баллотировался в президенты Украины на выборах 1991 года. Занял второе место с результатом 23,27%. Есть версия, что его "ликвидировали" как опасного конкурента на будущих президентских выборах

Вячеслав Черновол баллотировался в президенты Украины на выборах 1991-го. Занял второе место с результатом 23,27%. Есть версия, что его "ликвидировали" как опасного конкурента на будущих президентских выборах

16 сентября 2000 года в Киеве исчез журналист интернет-издания "Украинская правда" 31-летний Георгий Гонгадзе. В тот вечер вышел из квартиры редактора "Украинской правды" Алены Притулы и домой не вернулся. Его обезглавленное тело нашли 2 ноября недалеко от города Тараща, в 100 км от Киева.

Автор: jnsm.com.ua
  17 сентября 2000-го года убили известного украинского журналиста и основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе
17 сентября 2000-го года убили известного украинского журналиста и основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе

Подробности убийства стали известны из приговора Печерского суда Киева от 29 января 2009 года. Гонгадзе похитили и убили в лесу в Киевской области сотрудники милиции Николай Протасов, Александр Попович, Виталий Костенко и генерал-майор Алексей Пукач.

Журналиста задушили в яме собственным ремнем. Тогда облили бензином и подожгли. Когда огонь погас - яму закидали и замаскировали травой. В октябре Пукач еще раз выкопал тело Гонгадзе и отвез в лесничество Таращанского района Киевской области. Топором отрубил голову и закопал отдельно от тела.

Автор: kor.ill.in.ua
  Организовал убийство Гонгадзе глава департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач. Был в розыске восемь лет. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению
Организовал убийство Гонгадзе глава департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач. Был в розыске восемь лет. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению

Глава департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач находился в розыске восемь лет. В 2013-м его приговорили к пожизненному заключению. На пять лет раньше приговоры получили Протасов, Попович и Костенко. Им присудили 13 и по 12 лет соответственно. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

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20 июля 2016 года убили 44- летнего Павла Шеремета. Журналиста, исполнительного директора портала "Украинская правда" взорвали в центре Киева в авто, которым ехал на работу. Самодельное взрывное устройство мощностью 600 г в тротиловом эквиваленте закрепили на днище машины под водительским сиденьем, установили эксперты.

Автор: zik.ua
  Пять лет назад в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета
Пять лет назад в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета

Имена подозреваемых в организации и убийстве Шеремета назвали 12 декабря 2019-го на брифинге с участием президента Владимира Зеленского, тогдашних генерального прокурора Руслана Рябошапки и министра внутренних дел Арсена Авакова. Это - военный Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Общественность негодовала: задержали случайных людей, пренебрегли презумпцией невиновности. Дело называли шитым белыми нитками, политическим давлением на волонтеров. Сейчас его рассматривает суд.

Автор: suspilne.media
  Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета назвали 12 декабря 2019-го
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета назвали 12 декабря 2019-го

Дело в отношении организаторов, заказчиков и исполнителей выделили в отдельное в июне прошлого года. Его до сих пор расследуют.

31 июля 2018 года херсонскую активистку, помощницу мэра 33-летнюю Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела, перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.

Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк
  Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома
Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома

За умышленное убийство задержали и осудили пятерых исполнителей. Получили от трех до 6,5 года. Заказчиком расправы называют Владислава Мангера. Он - председатель Херсонского областного совета. Организовывать нападение ему помогал лидер преступной группировки "Москал" Алексей Левин, по версии следствия. Благодаря посреднику Игорю Павловскому, привлекли к преступлению бывшего военного Сергея Торбина, а он - товарищей.

Автор: ТСН
  Генпрокуратура обнародовала возможную схему убийства Екатерины Гандзюк
Генпрокуратура обнародовала возможную схему убийства Екатерины Гандзюк

Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятных заказчике и организаторе преступления - Мангера и Левина. 16 октября в прошлом году Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловского признали виновным в сокрытии преступления. Присудили два года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд в конце июля прошлого года. Оба фигуранта находятся под стражей.

Добровольца батальона "Киев-2" 34-летнюю Амину Окуеву убили 30 октября 2017-го. Около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем 38-летним Адамом Осмаевым - командиром добровольческого батальона им. Джохара Дудаева. Он был за рулем, получил ранения. В Амину попали шесть пуль. Подозреваемый в убийстве - Игорь Редькин, родом из Дагестана. Долгое время жил в Украине, владел ІТ-бизнесом. Был членом преступной группировки, убивавшей людей, по данным следствия. Куратором этой группы считают бизнесмена Сергея Константинова. Он в розыске. В сентябре 2019 года полиция задержала Редькина и шестерых членов группировки. Были под стражей. Позже суд изменил всем меры пресечения на не связанные с лишением свободы.

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