2-летний мальчик и его 5-летняя сестра выпали из окна больницы

В Одесской области из окна больницы на 2 этаже выпали брат с сестрой 2 и 5 лет. Фото - Депо

В Большой Михайловке Одесской области с окна больницы на 2 этаже выпали брат с сестрой 2 и 5 лет.

В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а мальчик - повреждение позвоночника, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница

"Детей изъяли представители службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой - неприемлемы для детей. Для обследования они были доставлены в районную больницу, их поместили в палате на втором этаже. Именно из ее окна детки, оставленные без присмотра медперсонала, и упали", - рассказали в полиции.

Сейчас дети в областной детской больнице. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей начато уголовное производство. Виновных устанавливают. Им грозит до 3 лет тюрьмы.

В Днепре на Слобожанской проспекте с 5-го этажа жилого дома выпал 3-летний ребенок. Был дома сам. Его мать, которая работает дворником, подметала у подъезда.