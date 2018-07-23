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понедельник, 23 июля 2018 15:14

2-летнего ребенка искромсало косилкой

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2-летнего ребенка искромсало косилкой
В результате несчастного случая 2-летнем Саше Поцилуйко косилкой отрезало ногу и растерзало тело. Фото: facebook.com

20 июля, в пятницу 2-летний мальчик попал под отцовский мотоблок. Трагедия произошла в селе Петраковка Катеринопольского района Черкасской области.

О несчастном случае сообщила Нина Студинская на странице в Facebook.

"Маленький мальчик Саша Поцелуйко попал под мотоблок, который работал. Ребенок получил страшные травмы. Черкасские врачи прибыли в Катеринополь, где сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. Низкий им поклон за это! Сегодня ребенка транспортировали в Черкассы, где до сих пор борются за его жизнь! Родители почернели от горя. Денег нужно очень много, поэтому призываю, прошу вас всех помочь несчастной семье!" - говорится в сообщении.

Мать мальчика ушла на работу, дети были под присмотром отца. После обеда они легли спать, а мужчина ушел на улицу косить сорго. Как ребенок оказался под косилкой, отец не знает. По словам односельчан, когда он принес ребенка в больницу, медсестра от увиденного потеряла сознание.

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"Ребенка еле спасли. Из-за большой кровопотери постоянно вливали кровь. Поврежденные практически все конечности. Одну ногу отрезало косилкой, висела на шкурке. Пришлось ампутировать. Кисть и вторую ногу оперировали, сложили раздробленные кости. На второй руке порезало только пальчики - их сшили. Сухожилие вроде не пострадало. Отец так кричал, что это просто ужас. Лекарства, которых в Катеринополе не было, привезли из Звенигородки. Мама всю ночь на коленях в реанимации выстояла. Страшно представить, сколько им еще на лечение и реабилитацию надо выложить, - рассказала медработник Катеринопольской райбольницы.

Правоохранители проверяли кровь отца на содержание алкоголя, ничего не обнаружили. Семью называют благополучной, воспитывают еще двух старших детей.

Ребенок в тяжелом состоянии. Родные просят всех неравнодушных помочь спасти малыша.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка: 5168 7573 6193 3692 (отец мальчика Поцелуйко Александр), его контакты: 097 597 898 7.

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Дата
23
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