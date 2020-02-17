26-летний мужчина жестоко расправился с тещей и "похоронил" в канаве

На Днепропетровщине арестовали 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 46-летней тещи.

Мужчина во время конфликта убил женщину скалкой, по версии следствия. Тело "похоронил" в канаве за домом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине арестовали 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 46-летней тещи

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"11 февраля родные заявили об исчезновении женщины сообщили, что она несколько дней не выходит на связь. Через несколько дней ее тело с признаками насильственной смерти, спрятанное под мусором и шифером, обнаружили в канаве за домом. Полицейские установили, что к совершению убийства причастен 26-летний зять погибшей. 5 февраля он приходил к ней домой, чтобы отремонтировать телевизор. Между ними возникла ссора, во время которой нападавший деревянной скалкой нанес потерпевшей множественные удары по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сказано в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua Мужчина пришел починить теще телевизор и во время конфликта забил ее скалкой. Тело - спрятал

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

В селе Уланов Хмельницкого района Винницкой области 40-летний мужчина убил кирпичом 51-летнюю тещу. Потом сам позвонил в полицию и признался. Рассказал, что у него был давний конфликт с женщиной и он ждал подходящего момента для расправы.