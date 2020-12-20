24-летний сирота подорвал себя гранатой: первые подробности

В Житомирской области 24 летний мужчина подорвал себя гранатой. Фото: tp.npu.gov.ua

В городе Овруч Житомирской области 24 летний мужчина подорвал себя гранатой.

Трагедия произошла на ул. Покальчука. Известно, что погибший - сирота. Об этом сообщил Алексей Кравчук в группе Facebook.

"В Овруче снова трагедия. Подорвал себя парень, сирота, 24 года", - написал Кравчук.

В полиции информацию подтвердили. Выяснили, что в доме погибшего была компания его друзей. После внезапной ссоры хозяин попросил всех уйти. Когда двое гостей позже вернулись - нашли изуродованное тело, рассказала начальник отдела коммуникации областной полиции Алла Ващенко.

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"18 декабря в доме парня находилась компания молодых людей - они вместе отдыхали, в том числе, присутствовало спиртное. В какой-то момент возникла внезапная ссора и хозяин попросил гостей уйти, продемонстрировав при этом предмет, похожий на гранату. Утром 19 декабря двое его гостей вернулись и застали на месте разорвано тело", - рассказала Алла Ващенко.

На месте происшествия работала полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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