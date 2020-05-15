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пятница, 15 мая 2020 18:10

22-летний украинец воровал деньги со счетов иностранных банков

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22-летний украинец воровал деньги со счетов иностранных банков
На Львовщине разоблачили 22-летнего хакера, который крал деньги со счетов иностранных банков. Фото: mvs.gov.ua

На Львовщине разоблачили 22-летнего хакера, который крал деньги со счетов иностранных банков.

Он с помощью вредоносного программного обеспечения подбирал пароли и выводил средства, сообщили в Департаменте киборполиции Нацполиции.

"22-летнего мужчину уличили в несанкционированном вмешательстве в банковские учетные записи. Он с помощью самостоятельно созданного вредного проигранного обеспечения и подбором паролей путем брутфорс атак, несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных систем иностранных банков. После получения доступа он выводил деньги из учетных записей с помощью криптовалюты и электронных кошельков", - сказано в сообщении.

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Во время обысков у подозреваемого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.

Ему грозит до 6 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители разоблачили группу хакеров, которые с помощью созданного вируса получали доступ к "клиент-банку" юридических лиц, отслеживали значительные денежные поступления и перечисляли на банковские карточки соучастников. Ущерб, нанесенный юридическим лицам, составляет несколько миллионов гривен.

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