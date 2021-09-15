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среда, 15 сентября 2021 18:10

21-летний проломил голову прохожему и бросил умирать

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21-летний проломил голову прохожему и бросил умирать
Во Львове 21-летний мужчина до смерти избил прохожего. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове на ул. Шевченко 38-летнему мужчине проломили голову ночью 14 сентября. Пострадавший скончался в больнице.

Подозреваемого задержали. Это 21-летний местный житель. Напал на прохожего во время внезапного конфликта, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пациента привезли с переломом основания черепа в больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался. Телесные повреждения ему нанес прохожий во время внезапного конфликта. После этого, оставив избитого посреди улицы, злоумышленник скрылся. Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь", - рассказали полицейские.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Николаеве местный житель напал с ножом на прохожего, потому что якобы перепутал его со своим знакомым.

21-летний мужчина с ножом набросился на 32-летнего пострадавшего в подъезде дома на проспекте Богоявленском.

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