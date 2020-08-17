20-летняя самоубийца залезла в петлю с дочкой на руках

Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсоне на берегу реки в Корабельном районе города прохожие заметили женщину, которая вела себя неадекватно. Она кричала, бросалась камнями и оскорбляла маленькую девочку.

Когда на место приехали полицейские, нашли женщину в петле на дереве в лесополосе. Ребенка она держала на руках, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина была повешена на ветке дерева и еще подавала признаки жизни. Она держала ребенка на руках. Участковые бросились спасать женщину и совместными усилиями вытащили самоубийцу из петли. Тогда успокоили 3-летнюю девочку", - сказано в сообщении.

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Выяснилось, женщине 20 лет, она была в состоянии наркотического опьянения. По ее словам, причиной такого решения стали проблемы в семье и нежелание воспитывать ребенка.

"Женщину для оказания помощи отправили в больницу. Ребенка направили в детскую больницу, пока с ним все хорошо. Девочку изъяли из семьи и направили в Центр социально-психологической реабилитации для детей. О данном факте полицейские информировали службу по делам детей", - сказано в сообщении.

Дается правовая квалификация происшествию, женщину привлекут к административной ответственности.

На Буковине правоохранителям в последний момент удалось спасти от самоубийства мать 3 детей. Когда женщина накинула на себя петлю, ее дети были в соседней комнате.