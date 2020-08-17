 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 477
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2349
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2304
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1332
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18900
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
3
7
3
3
3
20-летняя самоубийца залезла в петлю с дочкой на руках
20-летняя самоубийца залезла в петлю с дочкой на руках
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
Водитель утопил в озере своего пассажира
Водитель утопил в озере своего пассажира
К поджогу авто может быть причастен Портнов - редактор &quot;Схем&quot;
К поджогу авто может быть причастен Портнов - редактор "Схем"
Видео
Все видео
В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео
В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
Мужчина посреди улицы убивал товарища
Мужчина посреди улицы убивал товарища
На видео показали, как горела Tesla Богдана
На видео показали, как горела Tesla Богдана
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1692
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1782
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 666
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 15:35

20-летняя самоубийца залезла в петлю с дочкой на руках
3

  Комментировать

В Херсоне 20-летняя женщина залезла в петлю с 3-летней дочерью на руках. Самоубийцу спасли полицейские
Фото: hr.npu.gov.ua
В Херсоне 20-летняя женщина залезла в петлю с 3-летней дочерью на руках. Самоубийцу спасли полицейские
В Херсоне 20-летняя женщина залезла в петлю с 3-летней дочерью на руках. Самоубийцу спасли полицейские

В Херсоне на берегу реки в Корабельном районе города прохожие заметили женщину, которая вела себя неадекватно. Она кричала, бросалась камнями и оскорбляла маленькую девочку.

Когда на место приехали полицейские, нашли женщину в петле на дереве в лесополосе. Ребенка она держала на руках, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина была повешена на ветке дерева и еще подавала признаки жизни. Она держала ребенка на руках. Участковые бросились спасать женщину и совместными усилиями вытащили самоубийцу из петли. Тогда успокоили 3-летнюю девочку", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патрульные спасли беременную

Выяснилось, женщине 20 лет, она была в состоянии наркотического опьянения. По ее словам, причиной такого решения стали проблемы в семье и нежелание воспитывать ребенка.

"Женщину для оказания помощи отправили в больницу. Ребенка направили в детскую больницу, пока с ним все хорошо. Девочку изъяли из семьи и направили в Центр социально-психологической реабилитации для детей. О данном факте полицейские информировали службу по делам детей", - сказано в сообщении.

Дается правовая квалификация происшествию, женщину привлекут к административной ответственности.

На Буковине правоохранителям в последний момент удалось спасти от самоубийства мать 3 детей. Когда женщина накинула на себя петлю, ее дети были в соседней комнате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «20-летняя самоубийца залезла в петлю с дочкой на руках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Князья победили поляков и венгров

Ющенко заставил чиновников снять галстуки

Террорист на фургоне давил прохожих

Запустили украинский спутник

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 21736
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 15246
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13644
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 8775
Это нападение варваров: женщин насилуют, мужчин избивают до потери памяти – беларуский футболист
Это нападение варваров: женщин насилуют, мужчин избивают до потери памяти – беларуский футболист Просмотров: 7281
Происшествия
Отрабатывал приемы борьбы: мужчина задушил товарища
Отрабатывал приемы борьбы: мужчина задушил товарища Просмотров: 171
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
7
 Просмотров: 693
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
3
 Просмотров: 837
Мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю соседку и чуть не убил ее сестру
Мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю соседку и чуть не убил ее сестру Просмотров: 720
Мать надела на дочь ошейник и посадила на цепь
Мать надела на дочь ошейник и посадила на цепь Просмотров: 666
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 1769
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua