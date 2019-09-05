20-летний киевлянин покончил с собой на глазах у матери

Фото: facebook.com/valeria.shevchuk

В Киеве 20-летний мужчина выпрыгнул с 15-го этажа дома по улице Николаева, 17. Сделал это на глазах у матери.

Трагедия произошла днем ​​4 сентября, написала Facebook киевлянка Валерия Шевчук.

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"Парень 20 лет выпрыгнул с 15-го этажа на глазах у матери. Погиб мгновенно. На месте "скорая" и полиция", - написала Шевчук.

Причину трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.

В Соломенском районе Киева на улице Выборгской с окна хостела выпрыгнул мужчина. Упал на территорию общежития, получив множественные травмы. Скончался до приезда бригады скорой помощи.