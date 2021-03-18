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четверг, 18 марта 2021 17:33

2 человека не пережили лобового столкновения автомобилей
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На Тернопольщине не разминулись Volkswagen Sharan и Citroen. Погибли 2 человека
Фото: facebook.com/gynp.ternopil
На Тернопольщине не разминулись Volkswagen Sharan и Citroen. Погибли 2 человека
На Тернопольщине не разминулись Volkswagen Sharan и Citroen. Погибли 2 человека

Возле села Глубочек Борщевского района Тернопольской области не разминулись Volkswagen Sharan и Citroen утром 18 марта. Погибли 2 человека.

По предварительной информации, столкновение произошло в результате выезда легковушки на полосу встречного движения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На момент аварии в бусе находился водитель и 2 пассажиров. В другом авто - только водитель. В результате удара водителя с Volkswagen освобождали из металлической ловушки спасатели. Мужчину с травмами доставили в больницу. Госпитализировали в медучреждение и всех людей с буса. Летально завершилось автопроисшествие для водителя легковушки и одного пассажира Citroen. Они умерли в больнице", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.

В Киеве на Брест-Литовском шоссе в ночь на четверг, 18 марта, автомобиль Volvo влетел в фуру, которая остановилась на красный сигнал светофора. Водитель авто погиб на месте аварии, а еще 2 пассажиров пострадали.

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Дата
18
марта

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