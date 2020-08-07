19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)

В Дрогобыче Львовской области 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, житель города Самбор, сбил и переехал 4-летнюю девочку.

ДТП произошло 6 августа, в 18:20, на улице Стрыйской, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua На Львовщине 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил и переехал 4-летнюю девочку

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"Водитель двигался задним ходом, а ребенок катался на самокате. Девочку забрали в больницу", - говорится в сообщении.

В каком состоянии потерпевшая, не уточняют. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства.

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