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четверг, 26 августа 2021 18:11

18-летний убил в кафе тещу и пытался замаскировать преступление

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18-летний убил в кафе тещу и пытался замаскировать преступление
На Харьковщине 18-летний убил тещу и хотел замаскировать преступление. Фото: t.me/dkr_npu

На Харьковщине 18-летний мужчина сообщил, что внутри одного кафе города обнаружил убитой тещу. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили связано окровавленное тело женщины с мешком на голове. Также из заведения пропали деньги, алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов. В кафе, кроме убитой хозяйки, никого не было.

Однако в преступлении заподозрили зятя убитой, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Полицейские установили, что именно заявитель, то есть зять погибшей, во время конфликта убил собственную тещу. Злоумышленник нанес множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После совершенного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию", - рассказали оперативники.

Вещественные доказательства нашли и изъяли. Мужчина задержали. Решается вопрос о сообщение последнем о подозрении и избрании меры пресечения.

На Днепропетровщине арестовали 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 46-летней тещи. Мужчина во время конфликта убил женщину скалкой, по версии следствия. Тело "похоронил" в канаве за домом. Присыпал мусором и шифером.

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Дата
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