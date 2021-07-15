17-летняя облила себя бензином и подожгла: назвали причину

В селе Ставки Фастовского района Киевской области 17-летняя девушка из-за неразделенной любви к 24-летнему облила себя бензином и подожгла.
Мужчина спас девушку, вылив на нее ведро воды. Несовершеннолетняя получила лишь незначительные ожоги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"17-летняя девушка распивала алкоголь вместе с 24-летним парнем. Внезапно несовершеннолетняя из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла", - сказано в сообщении.
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В полиции хотят привлечь родителей девушки к административной ответственности за недосмотр за ребенком.
В отношении мужчины составили о доведении несовершеннолетней до состояния опьянения. Обстоятельства события устанавливают правоохранители.
В Днепре 12-летний мальчик вылил на себя легковоспламеняющуюся вещество и поджег его. Все это школьник сделал ради видео соцсетей. Его госпитализировали. У него обгорело 65% тела. Обожгло внутренние органы.
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