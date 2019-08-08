В Кривом Роге 17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима. Фото -sport.korupciya.com

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время свидания умерла 17-летняя девушка. Ей стало плохо через несколько часов после интима.

Происшествие случилось в одной квартир по ул. Маршака в микрорайоне Дыманский, где пара отдыхала, сообщает one.kr.ua.

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Известно, что и девушка, и ее кавалер, из благополучных семей.

Причины и обстоятельства смерти девушки устанавливают эксперты и полиция.

Других подробностей пока не сообщается.

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