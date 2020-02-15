17-летняя девушка стала жертвой насильника в День Валентина

В Ужгороде 26-летний изнасиловал несовершеннолетнюю. Фото - mukachevo.net

В Ужгороде Закарпатской области 26-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку 14 февраля.

Подозреваемого задержали. Это уроженец города Золочев Львовской области, который в последнее время проживал в Ужгороде, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Мужчине уже объявили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права на залог.

Следствие по делу продолжается.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Насильником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.