17-летний умер посреди заснеженного поля

На Житомирщине сирота умер посреди поля. Фото: УНІАН

В Житомирской области 17-летний парень умер посреди поля.

Утром 19 февраля правоохранители получили сообщение от медиков о смерти 17-летнего жителя села Выдумка Пулинского района. Умерший был сиротой, им опекалась тетя. Он учился в выпускном классе общеобразовательной школы, передает УНИАН.

В 15:00 18 февраля юноша сказал тете, что идет в соседнее село к друзьям. Обещал вернуться к вечеру.

Полицейские установили, что ночью он вместе с 13-летним односельчанином возвращался через заснеженное поле. Старшему стало плохо и младший пытался помочь ему. Но понял, что сил на двоих не хватит. Пошел домой и рассказал обо всем родным.

"Его нашли беспомощным и с сильными обморожениями среди снежных заносов. Автомобилем его привезли домой и вызвали "скорую", однако он скончался до приезда медиков", - говорится в сообщении.

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Спикер ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко рассказала, что причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. 13-летнего друга умершего госпитализировали с переохлаждением и возможным обморожением.

Во Львовской области мужчина умер от переохлаждения. "В субботу около 12:00 в реанимационное отделение Золочевской ЦРБ в тяжелом состоянии госпитализировали 69-летнего жителя Золочева с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении департамента гражданской защиты Львовской ОГА.