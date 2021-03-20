17-летний парень зарубил почтальона: видео

В Сарнах, Ровенской, 17-летний парень убил и обокрал 43-летнюю почтальона.

Несовершеннолетний находится на учете у психиатра. Об этом сообщает Район.Сарны.

"Когда пришла работница почты, юноша был во дворе. При себе женщина имела сумку. Понимая, что в ней могут быть деньги, злоумышленник схватил топор и нанес несколько ударов по голове почтальона", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарубили топором и завернули в простыню: рабочие поквитались с начальником

После совершенного парень спрятал орудие преступления, забрал деньги и скрылся на своем велосипеде. Вскоре его задержали правоохранители.

Потерпевшая женщина умерла во время оказания медицинской помощи.

В Одесской области мужчина зарубил топором соседку. Преступник ударил потерпевшую топором по голове, когда она красила ворота. После совершенного преступник сбежал из области.