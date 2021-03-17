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среда, 17 марта 2021 14:40

17-летние девушки погибли в легковушке, которая влетела в грузовик
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В легковушке BMW, которая в Балте Одесской области влетела в припаркованный на обочине грузовик DAF, погибли две 17-летние пассажирки.

В Балте Одесской области легковушка влетела в припаркованный грузовик. Погибли две 17-летние девушки
Фото: od.npu.gov.ua
В Балте Одесской области легковушка влетела в припаркованный грузовик. Погибли две 17-летние девушки
В Балте Одесской области легковушка влетела в припаркованный грузовик. Погибли две 17-летние девушки
В Балте Одесской области легковушка влетела в припаркованный грузовик. Погибли две 17-летние девушки

31-летний водитель и 21-летний пассажир - в больнице. У мужчин черепно-мозговые травмы и множественные переломы. Об этом рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Что стало причиной аварии и был ли водитель BMW трезвый - устанавливают следователи и эксперты.

Открыто уголовное производство.

Авария произошла 16 марта около 4:40 на ул. Уварова в Балте Одесской области. 31-летний местный житель за рулем легковушки влетел в припаркованный грузовик. Погибли 2 человека. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших водителя и пассажира с легкового автомобиля. В тяжелом состоянии их доставили в городскую больницу.

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