16-летняя прыгнула с моста на глазах у свидетелей

Под Черниговом 16-летняя девушка прыгнула с моста. Фото: t.me/dsns_telegram

Вблизи села Шестовица на Черниговщине 16-летняя девушка решила укоротить себе жизнь. Она прыгнула с моста в реку Десна.

Происшествие случилось сегодня, 7 августа, около 6:00. Свидетелем стал рыбак, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Девушку, которая прыгнула с моста, увидел рыбак. И вызвал спасателей. Они достали из воды самоубийцу и резиновой лодкой доставили к берегу", - сказано в сообщении.

Пострадавшую передали медикам. Причины такого поступка устанавливаются.

В Вознесеновском районе Запорожья 19-летняя женщина совершила самоубийство. Она прыгнула с недостроенного мостового перехода. Во время осмотра места трагедии, полицейские нашли предсмертную записку. В ней женщина написала причины, по которым покончила с собой.