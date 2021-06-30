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среда, 30 июня 2021 14:37

16-летняя девушка убегала погулять и сорвалась с окна

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16-летняя девушка убегала погулять и сорвалась с окна
В Ровно из окна второго этажа выпала 16-летняя девушка. Убегала из дома, чтобы погулять. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

В Ровно из окна второго этажа выпала 16-летняя девушка.

Несчастье произошло на ул. Соломии Крушельницкой во вторник, 29 июня, в 22:25. Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

"Когда на место происшествия прибыли медики, девушка была в сознании. Сетовала на боль в позвоночнике. Девушку госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу с предварительным диагнозом - ушиб поясничного отдела позвоночника", - рассказали медики.

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По предварительным данным, девушка убегала из окна жилого дома, потому что хотела погулять, сообщила спикер полиции Ровенской области Мария Юстицкая, передает "Ровно вечернее". Полицейские проведут с семьей воспитательную беседу.

Во Львове студентка 17-летняя Ирина Квас погибла в результате падения из окна седьмого этажа общежития. По версии полиции, девушка совершила самоубийство. Однако друзья и знакомые студентки в это не верят. Говорят, она была слишком спокойной и одновременно сильной личностью, чтобы такое совершить, подавала успехи в спорте.

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