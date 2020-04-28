16 тыс. заключенных могут амнистировать во время карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2079
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 990
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4590
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 828
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5634
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1584
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3744
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4573
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
10
3
4
2
Начальника управления полиции задержали на взятке
Начальника управления полиции задержали на взятке
Пошла гулять и пропала: 6-летнюю девочку ищут около полутысячи человек
Пошла гулять и пропала: 6-летнюю девочку ищут около полутысячи человек
&quot;Супермаркет по торговле новорожденными&quot;: кто организовал продажу детей за границу
"Супермаркет по торговле новорожденными": кто организовал продажу детей за границу
Кровавый бунт в СИЗО: новые подробности (18+)
Кровавый бунт в СИЗО: новые подробности (18+)
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Видео
Все видео
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
Взорвали и скрылись с сумкой денег: преступники обокрали банкомат в Харькове
Взорвали и скрылись с сумкой денег: преступники обокрали банкомат в Харькове
Нашли виновника масштабного лесного пожара под Киевом
Нашли виновника масштабного лесного пожара под Киевом
Под Киевом вновь разгорелся лесной пожар
Под Киевом вновь разгорелся лесной пожар
Чернобыль после лесных пожаров сняли с высоты птичьего полета
Чернобыль после лесных пожаров сняли с высоты птичьего полета
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1368
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1341
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8937
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5841
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 144
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
вторник, 28 апреля 2020 08:29

16 тыс. заключенных могут амнистировать во время карантина

  Комментировать
16 тыс. заключенных могут амнистировать во время карантина
До 16 тысяч заключенных могут выйти на свободу из украинских тюрем. Фото: pexels.com

До 16 тыс. заключенных могут выйти на свободу из украинских тюрем. Первая тысяча - по закону об амнистии. Еще около 15, если Верховная Рада поддержит предложенный Минюстом законопроект об условно-досрочном освобождении из-за пандемии.

Оба документа парламент может рассмотреть в ближайшее время. Такие инициативы поддержали многие правозащитники во главе с обмудсменом, говорится в сюжете "Спецкор" на канале 2 + 2.

Они изолированы от общества, однако не защищены от коронавируса. Болезнь может попасть в переполненные камеры от новых заключенных, их родственников на свиданиях и даже надзирателей. Поэтому условия за решеткой стали еще строже.

"Это ограничение свиданий, это специальные процедуры при приеме-передаче посылок и главный источник еще - это наш персонал. С этим гораздо сложнее. Потому что персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и до этого на начало карантина мы не были готовы", - объясняет заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый случай коронавируса обнаружили среди заключенных

По амнистии будут выпускать тех, кто сидел за так называемыми "легкими" статьями, говорит уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Прежде всего - беременных женщин, пенсионеров и инвалидов. Предложенный депутатам законопроект предусматривает амнистию для почти тысячи осужденных. Другим проектом закона этим категориям предлагают условно-досрочное освобождение. Под него подпадут те, кто отбыл большую часть наказания и не нарушал режима. Давать ли волю досрочно, должна была решать сначала спецкомиссия, а затем и суд.

"Мы предлагаем, чтобы все же это сократить до 5 дней. Чтобы 5 дней на то, что все документы подготовить и передать в суд. Суд, согласно с этим проектом, рассматривает 72 часа. Далее, чтобы осужденный участвовал в режиме видеоконференции" , - объясняет Денисова.

Пока оба законопроекта ожидают рассмотрения. И даже если один из них быстро примут, первые амнистированы могут выйти на свободу не раньше середины мая.

В ночь против 25 декабря в Черновицком СИЗО начался бунт заключенных из-за того, что в учреждение поместили больного коронавирусом мужчину. Бунтари начали резать себе вены. Их усмирила администрация. А нового "пациента" поместили в изолированный блок. Сегодня среди них официально уже пятеро больных. Трое работников учреждений исполнения наказаний и двое заключенных Черновицкого СИЗО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «16 тыс. заключенных могут амнистировать во время карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Показали первую модель геликоптера

Смерть дуче: тело выбросили в канаву

Самое читаемое
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 11709
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 11016
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 10224
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 8550
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому 2 Просмотров: 6192
Происшествия
В Испании поймали украинца, которого разыскивали за разбой и похищение людей
В Испании поймали украинца, которого разыскивали за разбой и похищение людей Просмотров: 513
Виктор Гандзюк отреагировал на завершение следствия по делу об убийстве дочери
Виктор Гандзюк отреагировал на завершение следствия по делу об убийстве дочери Просмотров: 648
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
 Просмотров: 2925
Начальника управления полиции задержали на взятке
Начальника управления полиции задержали на взятке
5
 1 Просмотров: 1503
Пошла гулять и пропала: 6-летнюю девочку ищут около полутысячи человек
Пошла гулять и пропала: 6-летнюю девочку ищут около полутысячи человек
10
 Просмотров: 2196
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
Голосов: 2427
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua