16 тыс. заключенных могут амнистировать во время карантина

До 16 тысяч заключенных могут выйти на свободу из украинских тюрем. Фото: pexels.com

До 16 тыс. заключенных могут выйти на свободу из украинских тюрем. Первая тысяча - по закону об амнистии. Еще около 15, если Верховная Рада поддержит предложенный Минюстом законопроект об условно-досрочном освобождении из-за пандемии.

Оба документа парламент может рассмотреть в ближайшее время. Такие инициативы поддержали многие правозащитники во главе с обмудсменом, говорится в сюжете "Спецкор" на канале 2 + 2.

Они изолированы от общества, однако не защищены от коронавируса. Болезнь может попасть в переполненные камеры от новых заключенных, их родственников на свиданиях и даже надзирателей. Поэтому условия за решеткой стали еще строже.

"Это ограничение свиданий, это специальные процедуры при приеме-передаче посылок и главный источник еще - это наш персонал. С этим гораздо сложнее. Потому что персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и до этого на начало карантина мы не были готовы", - объясняет заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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По амнистии будут выпускать тех, кто сидел за так называемыми "легкими" статьями, говорит уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Прежде всего - беременных женщин, пенсионеров и инвалидов. Предложенный депутатам законопроект предусматривает амнистию для почти тысячи осужденных. Другим проектом закона этим категориям предлагают условно-досрочное освобождение. Под него подпадут те, кто отбыл большую часть наказания и не нарушал режима. Давать ли волю досрочно, должна была решать сначала спецкомиссия, а затем и суд.

"Мы предлагаем, чтобы все же это сократить до 5 дней. Чтобы 5 дней на то, что все документы подготовить и передать в суд. Суд, согласно с этим проектом, рассматривает 72 часа. Далее, чтобы осужденный участвовал в режиме видеоконференции" , - объясняет Денисова.

Пока оба законопроекта ожидают рассмотрения. И даже если один из них быстро примут, первые амнистированы могут выйти на свободу не раньше середины мая.

В ночь против 25 декабря в Черновицком СИЗО начался бунт заключенных из-за того, что в учреждение поместили больного коронавирусом мужчину. Бунтари начали резать себе вены. Их усмирила администрация. А нового "пациента" поместили в изолированный блок. Сегодня среди них официально уже пятеро больных. Трое работников учреждений исполнения наказаний и двое заключенных Черновицкого СИЗО.