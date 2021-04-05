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понедельник, 05 апреля 2021 18:41

16 криминальных авторитетов накрыли в результате спецоперации
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На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации арестовали 7 уголовников, 16 объявлены подозрения.

Среди задержанных - так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники группировки. "Смотрящие" через доверенных лиц терроризировали предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить дань, организовывали выполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы. Злоумышленникам инкриминируют распространение преступного воздействия, обращения к лицам за "помощью", а также организация и участие в "сходке". Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации арестовали 7-х уголовников, 16-м - объявлены подозрения
Фото: dp.npu.gov.ua
На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации арестовали 7-х уголовников, 16-м - объявлены подозрения
На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации арестовали 7-х уголовников, 16-м - объявлены подозрения
На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации арестовали 7-х уголовников, 16-м - объявлены подозрения
На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации арестовали 7-х уголовников, 16-м - объявлены подозрения

"Специализировались" они на вымогательстве с предпринимателей и фермеров за предоставление так называемой "уголовной крыши", выполнении различных преступлений на заказ, поставке наркотиков и других вещей в тюрьмы и СИЗО. Кроме того, собирали деньги для пополнения "воровского общака". Доказательства х преступной деятельности собирали 8 месяцев", - рассказали в полиции.

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Организатор - так называемый "смотрящий" по Никополю с богатым криминальным прошлым. Через доверенных лиц он контролировал "общак" и сбор средств в него, решал, кто из преступных групп может "работать" в том или ином районе, организовал каналы поступления продуктов питания и запрещенных вещей для осужденных. Также организовывал преступные собрания - "сходки", в которых принимали участие его доверенные лица. И за вознаграждение выступал в роли "третейского судьи".

Среди доверенных лиц - жена организатора, криминальные "авторитеты", так называемые "смотрящие" по городам, районам и исправительными учреждениями. Каждый отвечал за свое направление работы. В частности за поиск предпринимателей и фермеров, которых можно было обложить "данью", обеспечение силовой поддержки, обеспечение осужденных любым имуществом, в том числе запрещенным, ведение "бухгалтерии" и другие.

"Были установлены факты обращения лиц к его участникам за "помощью"- от выбивания несуществующих долгов до банальной защиты от других участников преступных групп, в том числе и в местах лишения свободы. Непосредственно организатор определял, кто из его доверенных лиц будет обеспечивать "помощь" и сколько это будет стоить. В настоящее время уже установлено 7 человек, часть из которых отбывает наказание и в исправительной колонии на территории другой области", - добавили в полиции.

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По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек - "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники группировки. У них изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.

На основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые сразу по нескольким статьям. Семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым - содержание под стражей, еще одному - домашний арест. Разбирательство в отношении других участников продолжается.

В Киеве собрались 47 представителей криминалитета, а также ряд влиятельных "бизнесменов" из Донецкой области. Мужчины собрались под предлогом памяти умершего 2011-го бывшего владельца "воровского общака" Украины по прозвищу "Мамед". Мероприятие прекратили сотрудники Департамента стратегических расследований.

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Дата
05
апреля

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