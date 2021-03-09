15-месячный мальчик умер страшной смертью: что известно

В Новоукраинском районе Кировоградской области умер мальчик.

Трагедия произошла 6 марта. Ребенок насмерть замерз.

"Из объяснений родственников, ребенок в возрасте 15 месяцев самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь", - говорит пресс-секретарь.

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В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства смерти мальчика выясняют следователи.

9 февраля в Дубровицкую районную больницу Ровенской области обратилась за помощью женщина. У нее было сильное кровотечение. Врачи сразу выяснили, что женщина недавно рожала. Впоследствии она призналась полицейским, что родила дома, самостоятельно перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильник.